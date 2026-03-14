Al Hadath: Посольство США в Багдаде загорелось после атаки дрона

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде загорелось после атаки дрона. Об этом информирует телеканал Al Hadath.
Как отметили в иракской службе безопасности, целью беспилотника являлись системы ПВО, находящиеся на территории американской дипмиссии.
По данным телеканала, в результате удара был выведен из строя радар системы противовоздушной обороны посольства США. На территории вспыхнул небольшой пожар. Однако его оперативно потушили. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Уточняется, что иракские силы полностью перекрыли «зеленую зону» в центре города. Именно там сосредоточено большинство правительственных ведомств страны, а также посольства зарубежных стран, в том числе Штатов.
Как ранее писал KP.RU, эскалация в ближневосточном регионе снова вспыхнула 28 февраля. В этот день армии Израиля и США объявили о начале военной миссии против Ирана. В ходе конфликта государства уничтожают иранские объекты, связанные с ядерным проектом. В свою очередь Тегеран наносит удары по военным базам врагов, расположенных в арабских странах.