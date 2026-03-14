Музей истории ГУЛАГа предложили перенести из Москвы в Екатеринбург

Ассоциация жертв политических репрессий Свердловской области обратилась к премьер-министру Михаилу Мищустину. В своем письме общественники предложили сохранить Музей истории ГУЛАГа. Также они предложили перенести его из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщает 66.RU.
— Закрытие музея истории ГУЛАГа противоречит государственной политике увековечивания памяти жертв политических репрессий. Просим дать вторую жизнь музею истории ГУЛАГа. Это единственный музей, который тонко и осторожно подавал эту тему, — заявляет председатель Ассоциации Татьяна Знак.
Общественница предлагает создать музей на базе законсервированного артиллерийского училища на улице Щербакова, 145б. Музей предлагается разместить и в других опустевших зданиях.
Экспозиция в Москве была закрыта в ноябре 2024 года. Сказано, что причиной стало нарушение пожарной безопасности. Зимой 2026 года стало известно, что площадку могут перепрофилировать под Музей памяти жертв геноцида народа СССР.