Вашингтон
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музей истории ГУЛАГа предложили перенести из Москвы в Екатеринбург

Активисты предложили перенести в Екатеринбург Музей истории ГУЛАГа.

Источник: Комсомольская правда

Ассоциация жертв политических репрессий Свердловской области обратилась к премьер-министру Михаилу Мищустину. В своем письме общественники предложили сохранить Музей истории ГУЛАГа. Также они предложили перенести его из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщает 66.RU.

— Закрытие музея истории ГУЛАГа противоречит государственной политике увековечивания памяти жертв политических репрессий. Просим дать вторую жизнь музею истории ГУЛАГа. Это единственный музей, который тонко и осторожно подавал эту тему, — заявляет председатель Ассоциации Татьяна Знак.

Общественница предлагает создать музей на базе законсервированного артиллерийского училища на улице Щербакова, 145б. Музей предлагается разместить и в других опустевших зданиях.

Экспозиция в Москве была закрыта в ноябре 2024 года. Сказано, что причиной стало нарушение пожарной безопасности. Зимой 2026 года стало известно, что площадку могут перепрофилировать под Музей памяти жертв геноцида народа СССР.