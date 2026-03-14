Росстандарт снизил требования к высоте пены в новом ГОСТе на пивные напитки

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пивные напитки, снизив в нем требования к высоте пены и пеностойкости. В пресс-службе ведомства уточнили, что новый документ начнет действовать с 1 июля 2026 года.
Сейчас в России действует национальный стандарт на пивные напитки. В новом ГОСТе требования в отношении высоты пены и пеностойкости установлены на уровне 15 мм и 1 мин соответственно. В действующем документе данные показатели составляют 30 мм и 3 мин. Кроме того, дополнительно установлены разрешенные отклонения от значений объемной доли этилового спирта для пивного напитка — +/-0,5%.
Согласно ГОСТу, пивные напитки производятся из пива (его должно быть не менее 40%) или пивного сусла, приготовленного из пивоваренного солода, с добавлением фруктового, растительного, овощного, пряно-ароматического сырья, которое запрещено использовать в производстве пива. Вкус пивных напитков зависят от вида используемого сырья, которым могут быть различные соки, овощи, томатные продукты, пюре и специи.
Новый ГОСТ разработали на основе действующего стандарта для обеспечения исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции». Документ дополнили новыми межгосударственными стандартами по определению подсластителей, консервантов и синтетических красителей. Также в нем содержатся стандарты по установлению подлинности и выявлению фальсификации пивных напитков.
