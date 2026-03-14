Росстандарт снизил требования к высоте пены в новом ГОСТе на пивные напитки

Сейчас в России действует национальный стандарт на пивные напитки. В новом ГОСТе требования в отношении высоты пены и пеностойкости установлены на уровне 15 мм и 1 мин соответственно. В действующем документе данные показатели составляют 30 мм и 3 мин. Кроме того, дополнительно установлены разрешенные отклонения от значений объемной доли этилового спирта для пивного напитка — +/-0,5%.