Песков: Мировой рынок не выживет без российской нефти

Напомним, на фоне топливного кризиса, спровоцированного эскалацией на Ближнем Востоке, США разрешили реализацию российской нефти и продуктов её переработки. Однако ограничение касается только сырья, погруженного на суда до 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей. В Кремле сразу после этого отметили рост интереса к российской нефти.