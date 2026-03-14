Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Мировой рынок не выживет без российской нефти

Российская нефть необходима мировому рынку, особенно в условиях ближневосточного кризиса, а её поступление стабилизирует энергетическую ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

Представитель Кремля подчеркнул, что международная энергетическая инфраструктура не может просто взять и отказаться от российского сырья, когда она так в нём нуждается.

«Эта российская нефть необходима. И сейчас, когда часть из неё начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность», — объяснил Песков TACC. По его словам, именно так работает мировая экономика.

Напомним, на фоне топливного кризиса, спровоцированного эскалацией на Ближнем Востоке, США разрешили реализацию российской нефти и продуктов её переработки. Однако ограничение касается только сырья, погруженного на суда до 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей. В Кремле сразу после этого отметили рост интереса к российской нефти.

