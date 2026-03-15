Запущенные по просьбам жителей автобусы на Патрокл ходят пустыми

Автобусный маршрут № 70 «Луговая — Окатовая — Патрокл», запущенный в прошлом году по инициативе администрации Владивостока, оказался не нужен жителям микрорайона Патрокл. Перевозчик, впервые вышедший на рынок, отработал в минус и попросил скорректировать маршрут. В интервью ИА PrimaMedia заместитель главы администрации Владивостока, осуществляющий руководство управлением транспорта, Максим Акульшин рассказал, что и скорректированный маршрут не востребован — жители Патрокла продолжают выбирать личный транспорт.
По словам Акульшина, изначально администрация запустила в Патрокл один маршрут, затем, видя динамику заселения, добавила второй и третий. Однако специалисты продолжили мониторить ситуацию и в прошлом году приняли решение ввести четвертый маршрут.
«И тут возникла интересная ситуация. Мы нашли совершенно нового перевозчика, который раньше на рынке не работал. Он подготовил машины, выпустил их на линию, — пояснил вице-мэр. — Однако данные по оплатам и отчеты самого перевозчика показали, что пассажиропотока практически нет. Автобусы ходят полупустыми».
Столкнувшись с убытками, перевозчик обратился в мэрию с просьбой скорректировать маршрут. В качестве решения администрация предложила провести опрос среди жителей, чтобы выяснить, какой вариант движения для них наиболее удобен. Компания организовала голосование, предоставила результаты, и на их основе расписание было скорректировано.
«Сейчас мы смотрим на итоги, пытаемся найти баланс. Но, судя по всему, автобусами по-прежнему не пользуются. Сказывается удаленность микрорайона: многие передвигаются на личных автомобилях и не так активно пересаживаются на общественный транспорт, как мы предполагали», — резюмировал Максим Акульшин.