Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запущенные по просьбам жителей автобусы на Патрокл ходят пустыми

Заместитель главы города Максим Акульшин рассказал, что перевозчик на маршруте № 70 работает в минус.

Источник: PrimaMedia.ru

Автобусный маршрут № 70 «Луговая — Окатовая — Патрокл», запущенный в прошлом году по инициативе администрации Владивостока, оказался не нужен жителям микрорайона Патрокл. Перевозчик, впервые вышедший на рынок, отработал в минус и попросил скорректировать маршрут. В интервью ИА PrimaMedia заместитель главы администрации Владивостока, осуществляющий руководство управлением транспорта, Максим Акульшин рассказал, что и скорректированный маршрут не востребован — жители Патрокла продолжают выбирать личный транспорт.

По словам Акульшина, изначально администрация запустила в Патрокл один маршрут, затем, видя динамику заселения, добавила второй и третий. Однако специалисты продолжили мониторить ситуацию и в прошлом году приняли решение ввести четвертый маршрут.

«И тут возникла интересная ситуация. Мы нашли совершенно нового перевозчика, который раньше на рынке не работал. Он подготовил машины, выпустил их на линию, — пояснил вице-мэр. — Однако данные по оплатам и отчеты самого перевозчика показали, что пассажиропотока практически нет. Автобусы ходят полупустыми».

Столкнувшись с убытками, перевозчик обратился в мэрию с просьбой скорректировать маршрут. В качестве решения администрация предложила провести опрос среди жителей, чтобы выяснить, какой вариант движения для них наиболее удобен. Компания организовала голосование, предоставила результаты, и на их основе расписание было скорректировано.

«Сейчас мы смотрим на итоги, пытаемся найти баланс. Но, судя по всему, автобусами по-прежнему не пользуются. Сказывается удаленность микрорайона: многие передвигаются на личных автомобилях и не так активно пересаживаются на общественный транспорт, как мы предполагали», — резюмировал Максим Акульшин.