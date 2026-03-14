Россиянам перечислили болезни, которые не лечатся по ОМС

Заболевания, передающиеся половым путем, туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
По его словам, перечень заболеваний и состояний, при которых оказывается бесплатная медицинская помощь, определяется и ежегодно пересматривается в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Все, что выходит за пределы «медицинской необходимости» или установленных стандартов, относится к сфере личной ответственности граждан и оплачивается ими самостоятельно — через платные услуги или полисы ДМС, отметил эксперт.
При этом медицинская помощь по таким заболеваниям в отдельных случаях может предоставляться бесплатно, однако финансируется она не за счет системы ОМС, а в рамках государственной системы здравоохранения — из федерального и региональных бюджетов.
— Важно понимать, что система ОМС — это социальный гарант минимально необходимого объема медицинской помощи. Она построена на принципах солидарности и приоритета жизненно важной помощи, — пояснил Уфимцев в беседе с РИА Новости.
Ранее в Минздраве РФ сообщили, что в программу ОМС добавили 15 позиций высокотехнологичной медпомощи. Соответствующие изменения упростят доступ к сложным и дорогостоящим методам лечения.
Однако в системе ОМС произошли и другие изменения: из базового бесплатного пакета вывели несколько важных направлений. Теперь лечение некоторых заболеваний больше не будет оплачиваться напрямую из средств ОМС.