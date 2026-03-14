Названы болезни, которые не лечат бесплатно в России

«В программу ОМС на сегодняшний день не входит лечение заболеваний, которые передаются половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита, синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулез, расстройства поведения и ряд других», — сказал Уфимцев в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что список заболеваний и состояний, при которых гражданам предоставляется бесплатная медицинская помощь, формируется и каждый год обновляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
По словам главы ВСС, все, что выходит за рамки «медицинской необходимости» или стандартов, переходит в сферу личной ответственности и финансирования гражданина с помощью платных услуг или ДМС. В то же время он отметил, что в ряде случаев пациенты все же могут получить бесплатную медицинскую помощь при указанных заболеваниях, однако финансирование таких услуг осуществляется не по линии системы ОМС, а в рамках государственной системы здравоохранения за счет средств федерального и региональных бюджетов.
Ранее в Минздраве подчеркивали, что медпомощь по ОМС россияне могут получать как в государственных, так и в частных клиниках, если те участвуют в программе госгарантий, а навязывание платных услуг вместо бесплатных запрещено. Также сообщалось, что с 2026 года средний норматив финансирования по ОМС увеличен до 24,9 тысячи рублей на человека, при этом дорогостоящее лечение для граждан должно оставаться бесплатным.