Ксения из рода Ломоносовых. В Волгограде проживают потомки великого ученого

«Первые родственники Михаила Ломоносова по линии Марии Васильевны, насколько удалось узнать, были известными в родных краях костоправами, — рассказывает Ксения. — Но мастерство их со временем было утеряно, больше его не вернуть. Другой мой предок, Михаил Васильевич Авксентьев, в восьмидесятые годы XIX века был внесён в несколько памятных книг Архангельской губернии. Он, будучи архангельским помещиком, в своей губернии являлся почётным гражданином. Ещё несколько родственников участвовали в Великой Оте­чественной войне и геройски погибли на фронте. А один из братьев прапрадеда Ксении Чаликовой Петра Авксентьева закончил жизнь в лагерях ГУЛАГа. Впоследствии он был реабилитирован как несправедливо осуждённый. Имя его можно найти в книге “Поморский мемориал: Книга памяти жертв политических репрессий Архангельской области”.