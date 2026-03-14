Ксения из рода Ломоносовых. В Волгограде проживают потомки великого ученого

Студентка Волгоградского государственного социально-педагогического университета Ксения Чаликова до поры до времени не очень-то верила, что является прапра… внучкой самого Михаила Васильевича Ломоносова. Но с годами изучила тему серьёзно и нашла тому документальные подтверждения.
Ветки большого древа.
«В числе моих дальних предков действительно был великий учёный Михаил Васильевич Ломоносов, — говорит Ксения Чаликова. — Наша семья по маминой линии относится к числу прямых потомков родной сестры Михаила Васильевича, Марии Васильевны Головиной (в девичестве Ломоносовой). И если судить по родословной, то сам Михаил Васильевич является моим двоюродным пра- (в восьмой степени) дедом».
Впервые свою родословную Ксения узнала в детстве от мамы, Ольги Николаевны, но тогда она воспринимала эту семейную историю как легенду, чуть ли не сказку, и особо ей не доверяла. Когда рассказывала об этом друзьям и одноклассникам, и они не очень-то верили.
Выяснить истину помог случай: для школьного патриотического мероприятия понадобилось найти героя из своей семьи, и тогда Ксения занялась изучением своей родословной вплотную. По книге историка-архивиста и генеалога Николая Шумилова «Род Ломоносовых» она начала восстанавливать генеалогическое древо своего рода и своей семьи.
«Правда, в этой книге ветка этого древа нашей семьи обрывается на моём прапрадеде, Петре Михайловиче Авксентьеве, — говорит Ксения. — Он был участником Великой Отечественной войны, имел боевые награды. Дальнейшие веточки этого древа, исходящие от него, мне удалось выяснить уже из разговоров с родными, с мамой и бабушкой. Одну из этих веточек мне удалось довести и до себя».
Со временем бабушка передала Ксении собственные наброски проведённых ею исследований на ту же тему. Выяснилось, например, что если взять только ветвь семейного древа, исходящую от сестры Ломоносова Марии Васильевны, то она могла бы занять собой целую стену в вузовской аудитории.
Возвращаясь к истокам.
Интересно, что из всех потомков великого учёного в Волгограде проживают только Чаликовы. Часть остальных так и остались в Архангельской области, на родине великого предка, а большинство покинуло Россию после революции. Сейчас их потомки живут за границей.
Мама Ксении также жила в Архангельской области, она родилась по соседству с малой родиной Михаила Ломоносова, деревней Мишанинской (ныне это — село Ломоносово) — в селе Холмогоры. Возможно, там и осталась бы, но через интернет (он тогда только появился) познакомилась с будущим отцом Ксении, полюбила его, вышла замуж и переехала в Волгоград.
Костоправы, помещики и герои.
Интересно, что, как и великий предок, Ксения тяготеет к естественным наукам. Так, её любимые дисциплины — это геология и картография. Мечтает она получить ещё одну специальность, ради которой и пошла учиться в педуниверситет, — преподаватель основ безопасности и защиты Родины.
Исследовательский дух проявляется и в другом направлении — Ксения активно участвует в поисковом движении. В 2025 г. она приняла участие в первой в своей жизни поисковой экспедиции, действовавшей в Суровикинском районе, на берегу Цимлянского водохранилища. И, конечно, девушка продолжает исследовать прошлое своего рода.
«Первые родственники Михаила Ломоносова по линии Марии Васильевны, насколько удалось узнать, были известными в родных краях костоправами, — рассказывает Ксения. — Но мастерство их со временем было утеряно, больше его не вернуть. Другой мой предок, Михаил Васильевич Авксентьев, в восьмидесятые годы XIX века был внесён в несколько памятных книг Архангельской губернии. Он, будучи архангельским помещиком, в своей губернии являлся почётным гражданином. Ещё несколько родственников участвовали в Великой Отечественной войне и геройски погибли на фронте. А один из братьев прапрадеда Ксении Чаликовой Петра Авксентьева закончил жизнь в лагерях ГУЛАГа. Впоследствии он был реабилитирован как несправедливо осуждённый. Имя его можно найти в книге “Поморский мемориал: Книга памяти жертв политических репрессий Архангельской области”.
Учёных же в роду после Михаила Ломоносова больше не было. Во всяком случае, пока — ведь Ксения Чаликова учится только на втором курсе университета, и кто знает… Ей есть чем вдохновляться: в аудитории геологии, в которой Ксения занимается в ВГСПУ, над тектонической картой Евразии запечатлено стихотворение первого русского учёного Михаила Ломоносова. В нём есть такие слова:
Везде исследуйте всечасно, Что есть велико и прекрасно, Чего ещё не видел свет!
Этому призыву своего выдающегося предка Ксения старается следовать…