5 православных книг, без которых не было бы ни Толстого, ни нас с вами, — читали хотя бы одну?

XVI век подарил нам текст, ставший символом патриархального уклада и одновременно — уникальным источником по истории русской повседневности. Священник Сильвестр составил или отредактировал (до сих пор историки спорят) свод правил, охватывающий абсолютно всё: от молитв до рецептов солений, от воспитания детей до хранения одежды. Да, там есть советы бить жену «не перед людьми», и современного читателя это справедливо возмущает. Но «Домострой» — это ещё и энциклопедия русского быта, где религиозное и бытовое слито воедино. Именно из таких текстов писатели XIX века черпали материал для описания старорусской жизни. Островский, Лесков, Толстой — все они обращались к «Домострою» как к источнику, показывающему, каким был русский дом до петровских реформ.