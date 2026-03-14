Участник СВО Илья Верещагин рассказал о поддержке бойцов на передовой

Участник специальной военной операции и кавалер медали «За отвагу» Илья Верещагин отметил важность гуманитарной помощи и писем поддержки, которые жители столицы отправляют военнослужащим.
По его словам, гуманитарная помощь играет важную роль в повседневной жизни подразделений. На передовую регулярно поступают маскировочные сети, спальники, шарфы, перчатки и другие вещи, которые требуются военным взамен тех, которые быстро изнашиваются.
Также важна моральная поддержка, которую бойцы получают в виде писем, открыток, детских рисунков. Верещагин отметил, что такие послания помогают почувствовать, что о бойцах помнят и переживают за них. Многие бойцы хранят письма как талисманы: кто-то развешивает их в блиндажах, а кто-то носит с собой.
— Письма, открытки от детей, молитвословы — это мощнейшая психологическая поддержка. Понимаешь, что страна с тобой, что конкретный человек думал о тебе, рисовал эту открытку. Многие ребята носят открытки и письма с собой как талисманы, — подчеркнул военнослужащий.
Верещагин добавил, что стаффордширский терьер по кличке Ева в его подразделении тоже стала талисманом группы.
12 марта в Едином центре поддержки участников СВО и их семей прошла встреча представителей Московской ассоциации ветеранов СВО, участников операции и Героев России, на которой они обсудили лучшие практики помощи ветеранам и их родным.