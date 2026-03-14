20 взрослых и 8 детей эвакуировались: в Башкирии у жилого дома обрушилась крыша

Сегодня рано утром, 14 марта, в селе Краснохолмский (Калтасинский район Башкирии) из-за обильного скопления снега частично обрушилась шиферная кровля двухэтажного 16-квартирного дома на улице Фрунзе. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал. Все 28 жильцов, включая 8 детей, смогли самостоятельно покинуть квартиры. Сейчас, как сообщает МЧС республики, они вернулись в свои помещения.
На месте работают экстренные службы. Сегодня состоится внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В МЧС призвали жителей и управляющие компании своевременно очищать кровли от снега и наледи, особенно на скатных крышах и козырьках. При обнаружении провисания, трещин или крупных сосулек необходимо немедленно сообщать в коммунальные службы или по номеру 112.
