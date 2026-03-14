В Омской области сфотографировали редкую краснокнижную сову

Уникальными кадрами поделились специалисты Управления по охране животного мира Омской области. В лесах Большеуковского района в объектив фотокамеры попала бородатая неясыть — крупная сова, занесённая в региональную Красную книгу.
Как сообщили в ведомстве, встреча с этой птицей в омских лесах — событие нечастое. Вид является типичным обитателем таёжных массивов, но его численность остаётся невысокой.
Отличить бородатую неясыть от других сов можно по характерным внешним признакам: густому пепельно-серому оперению, в котором полностью отсутствуют рыжие пятна, и светлой «бородке» под клювом.
Несмотря на то, что в районе ещё лежит снег, у пернатых уже наступил ответственный период. Как пояснили специалисты, сейчас у сов продолжается брачный сезон.
«Самцы активно токуют, издавая глухие крики, чтобы привлечь самку и обозначить границы своей территории. Уже скоро пары приступят к поиску подходящего места для гнезда. Интересная особенность этого вида в том, что сами они гнёзд не строят, а предпочитают занимать брошенные жилища других птиц — канюков, тетеревятников или врановых», — рассказали в Управлении по охране животного мира.
Наблюдение за поведением сов в предгнездовой период помогает инспекторам оценивать состояние популяции и кормовую базу хищника в естественной среде обитания.