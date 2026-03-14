«Она меняла эстраду»: Виктор Салтыков напомнил о вкладе Аллы Пугачёвой в культуру

Вклад Аллы Пугачёвой в российскую культуру настолько важен, что взять и перечеркнуть его попросту невозможно, несмотря на её отъезд и неоднозначные высказывания. Примадонна подарила стране множество шедевров, которые стали частью жизни нескольких поколений. Об этом заявил исполнитель хита «Белая ночь» Виктор Салтыков.

Источник: Life.ru

«Пугачёва, (Валерий) Леонтьев, (Юрий) Антонов. Это мегапопулярность, это эпоха! Алла Борисовна всегда несла новизну, она меняла нашу эстраду. Сколько шедевров она подарила стране!» — отметил Салтыков.

По его словам, можно по-разному относиться к поступкам знаменитости, но её творческое наследие отрицать бессмысленно. Сам артист признался, что не осуждает Пугачёву, потому что и сам может вспылить, если доведут.

«Она — человек с собственными слабостями, ничто человеческое ей не чуждо», — добавил певец в интервью «Телепрограмме».

Ранее певец Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачёву в том, что она препятствовала развитию карьеры многих молодых артистов, в том числе и его собственной. По словам артиста, Примадонна не допустила его до участия в пятой «Фабрике звёзд», не желая видеть на проекте исполнителя с такой фамилией.

