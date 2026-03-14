В ночь на 14 марта сбили украинский дрон над Волгоградской областью

Минувшей ночью в Волгоградской области системы ПВО успешно сбили украинский беспилотник, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Минобороны России уточнило, что в период с вечера 13 марта до утра 14 марта над разными регионами страны перехватили и уничтожили целых 87 украинских БПЛА самолетного типа. Один из них обнаружили и ликвидировали над регионом.
Наибольшее количество беспилотников нейтрализовали над Краснодарским краем (16 штук) и акваторией Азовского моря (31). Также активно работали наши защитники в Крыму (8), Брянской области (7), Белгородской области (6) и над Черным морем (6). Еще 5 дронов сбили в Ростовской области, 3 — в Самарской, 2 — в Курской и по одному — в Астраханской и Тульской областях.
Напомним, что ночью 14 марта жители Волгоградской области провели почти 6 часов в режиме беспилотной опасности.