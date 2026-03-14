Россиян предупредили о штрафе за стирку: когда любовь к чистоте может влететь в копеечку

Россиянам рассказали, что можно получить штраф за стирку. Юрист, ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко предупредил, когда любовь к чистоте может влететь в копеечку.
Отмечается, что речь идет о стирке в ночное время суток. Если соседи пожалуются на шум от стиральной машинки, то ее владельцу могут выписать штраф в размере 5 тысяч рублей.
«Даже стиральная машинка гипотетически может приносить неудобства вашим соседям, что подпадает под формальный признак нарушения действующего законодательства», — напомнил юрист в интервью изданию ТАСС.
В каждом регионе России свои требования к соблюдению тишины. Например, в Москве запрещено мешать соседям с 23:00 до 7:00, штраф за это — до 2 тыс. рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что Госдума хочет рассмотреть дополнение к постановлению об антисанитарии в квартирах. Парламентарии высказали инициативу увеличить штраф за бардак в десять раз.