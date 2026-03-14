Силы ПВО РФ сбили за ночь 87 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны.
По сообщению военного ведомства, с вечера пятницы до утра субботы силы ПВО уничтожили и перехватили 16 БПЛА над территорией Краснодарского края. Восемь БПЛА было нейтрализовано над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской, пять — над Ростовской, три — над Самарской, два — над Курской областью.
По одному БПЛА было уничтожено над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.
Кроме того, российские военные сбили 31 дрон ВСУ над Азовским морем и шесть — над Черном морем.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.