Силы ПВО РФ сбили за ночь 87 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны.

Источник: Российская газета

По сообщению военного ведомства, с вечера пятницы до утра субботы силы ПВО уничтожили и перехватили 16 БПЛА над территорией Краснодарского края. Восемь БПЛА было нейтрализовано над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской, пять — над Ростовской, три — над Самарской, два — над Курской областью.

По одному БПЛА было уничтожено над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Кроме того, российские военные сбили 31 дрон ВСУ над Азовским морем и шесть — над Черном морем.

