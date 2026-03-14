Двух водителей судят за смертельное ДТП с погибшей женщиной под Волгоградом

Происшествие случилось 19 ноября 2025 года. 42-летняя жительница Палласовского района на «Ладе Гранте» с тремя пассажирами попыталась обогнать грузовик «Скания» на 117-м километре трассы «Иловатка — Старополтавка — Палласовка — Николаевск». Женщина не убедилась в безопасности маневра, а водитель «Скании», который уже начал обгон, не принял меры экстренного торможения, увидев, как «Лада» выезжает на встречную полосу. В итоге на встречке машины столкнулись.