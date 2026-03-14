Двух водителей судят за смертельное ДТП с погибшей женщиной под Волгоградом

В Волгоградской области завершилось расследование трагического ДТП, которое унесло жизнь женщины. Материалы дела уже направили в суд, обвиняя двух водителей в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели пассажирки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
Происшествие случилось 19 ноября 2025 года. 42-летняя жительница Палласовского района на «Ладе Гранте» с тремя пассажирами попыталась обогнать грузовик «Скания» на 117-м километре трассы «Иловатка — Старополтавка — Палласовка — Николаевск». Женщина не убедилась в безопасности маневра, а водитель «Скании», который уже начал обгон, не принял меры экстренного торможения, увидев, как «Лада» выезжает на встречную полосу. В итоге на встречке машины столкнулись.
В результате аварии 36-летняя пассажирка «Лады Гранты», сидевшая на переднем сидении и не пристегнутая ремнем безопасности, получила смертельные травмы и скончалась на месте.
Обоим водителям — «Лады Гранты» и «Скании» — предъявили обвинение. Они признали свою вину. Теперь их ждет суд в Палласовском районном суде Волгоградской области, где им грозит до 5 лет лишения свободы.