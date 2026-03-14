Три района Могилевской области определились с днями трезвости

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Власти трех районов Могилевской области — Глусского, Быховского и Дрибинского — определились с датами проведения антиалкогольных акций в текущем году, соответствующие решения райисполкомов опубликованы в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Так, на территории Глусского района дни трезвости пройдут с 00:00 до 24:00 25 мая, 12 июня, 1 сентября и 26 ноября. Однако это ограничение не распространяется на реализацию алкоголя в торговых объектах общепита на розлив, а также в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

В Быховском районе антиалкогольные акции пройдут 23 мая, 28 июня, 1 сентября и 26 ноября. В эти дни спиртные напитки не будут продаваться в течение суток. Также алкоголь будет не купить 12 июня в связи с проведением школьных выпускных вечеров.

Но есть исключение — на розлив в объектах общественного питания.

На территории Дрибинского района в 2026 году пройдет пять антиалкогольных акций: 26 марта, 23 мая, 1 сентября, 26 ноября и на выпускные вечера в школах 12 июня. Реализация алкоголя в эти даты будет запрещена с 00:00 до 24:00.

Традиционно, это ограничение не будет распространяться на продажу алкоголя в торговых объектах общественного питания на розлив, а также в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадеб.

Ограничения уже были

Власти районов Могилевщины первыми приступили к определению дней трезвости текущего года.

Так, с днями трезвости самыми первыми традиционно определились власти Круглянского района. В этом регионе продажа спиртных напитков будет ограничена в течение суток 7 февраля и 1 сентября, также 13 июня, когда у школьников будут проводиться выпускные вечера.

В Бобруйске антиалкогольные акции пройдут 26 марта, 12 июня, 27 августа и 26 ноября с 00:00 до 24:00.

Также даты проведения дней трезвости назначили власти Шкловского, Мстиславского, Горецкого и Бобруйского районов Могилевщины.