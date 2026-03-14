Спортивные площадки построят в этом году в 24 округах Красноярского края

В 24 территориях Красноярского края в 2026 году появятся новые спортивные объекты. Муниципалитеты получили субсидии из краевого бюджета на строительство плоскостных сооружений в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». На эти цели направлено 150 млн рублей. За счёт финансирования в регионе планируется построить 39 спортивных объектов. В частности, хоккейные площадки появятся в селах Высотино Большемуртинско-Сухобузимского округа и Богучаны, а также в посёлках Первоманск Манско-Уярского округа и Красная Сопка Назаровского округа. Тренажёрные площадки оборудуют в селе Берёзовка Абанского муниципального округа, в Сосновоборске, а также в посёлках Козулька и в ЗАТО Солнечный. Физкультурно-оздоровительные площадки планируется построить в Енисейске, селе Тюхтет Боготольского округа и деревне Павловка Иланско-Нижнеингашского округа. Кроме того, в Енисейске и селе Саянск Краснотуранского округа появятся новые футбольные поля. Ещё в 11 территориях края построят комплексные площадки для игровых видов спорта. Наша приоритетная задача — вовлечение жителей края в занятия физкультурой и спортом. В решении столь важной задачи помогают краевые субсидии, благодаря которым муниципалитеты получают серьезную поддержку для создания спортивных объектов — в округах края появляются новые площадки, где местные жители активно и с пользой для здоровья проводят свободное время, — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский. В крае ежегодно направляют более 700 млн рублей на развитие спорта в муниципалитетах. Помимо строительства плоскостных сооружений, средства государственной программы предусматривают модернизацию материально-технической базы спортивных учреждений, установку быстровозводимых крытых комплексов и площадок ГТО, поддержку дворовых спортивных клубов и детско-юношеского спорта, а также закупку оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Добавим, что за последние три года благодаря краевым субсидиям в регионе построено 125 плоскостных спортивных сооружений, девять быстровозводимых каркасных объектов и 30 площадок ГТО.