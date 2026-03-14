Россиян предупредили о штрафах до пяти тысяч за ночную стирку

По словам юриста, региональные законы о тишине не содержат конкретного перечня источников шума. Это значит, что любой бытовой прибор, включая стиральную машинку, теоретически может стать причиной наказания. В Москве, например, нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, штраф — до двух тысяч рублей. В других регионах суммы варьируются от 500 до трёх тысяч, а в Якутии и Санкт-Петербурге достигают пяти тысяч.