Володин прокомментировал рекомендации о цвете одежды для медиков

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.
«Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения», — написал он в своем канале на платформе Max.
Спикер нижней палаты парламента отметил, что на эту тему обратили внимание на прошлом заседании Совета Государственной думы. Он также рассказал об обращениях от медиков о рекомендациях к медицинской форме, разосланных еще в 2024 году.
По словам Володина, образ врача и медсестры в белых халатах формировался столетиями. Он задался вопросом, зачем понадобилось разрушать его и делить медработников по цветам в зависимости от занимаемой должности.
Политик призвал впредь обсуждать такие решения с профессиональными сообществами.