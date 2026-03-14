Покатался на снегоходе по Увильдам и лишился техники: суд конфисковал транспорт у жителя Южного Урала

Житель Челябинской области потерял снегоход из-за прогулки по льду озера Увильды. Транспорт конфисковали по решению суда, а самому нарушителю выписали штраф. История стала очередным предупреждением для любителей экстремальных прогулок по особо охраняемым природным территориям.
Нарушителя задержали во время планового рейда сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Мужчина рассекал на снегоходе по льду озера Увильды, которое имеет статус памятника природы регионального значения. А там, как известно, правила жесткие — режим особой охраны распространяется на все, включая передвижение на транспорте.
Специалисты составили протокол по статье 8.39 КоАП РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий) и изъяли технику. Дальше дело передали в судебный участок Аргаяшского района. Вердикт оказался суровым: снегоход у нарушителя конфисковали окончательно, плюс обязали заплатить штраф.
— Находясь на территории памятников природы, нужно помнить, что здесь действует режим особой охраны, и соблюдать его — требование, касающееся всех без исключения. Нарушая закон, граждане могут не только получить штраф, но и, как в данном случае, лишиться дорогостоящей техники, — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев.
Озеро Увильды — особо охраняемая природная территория. Это значит, что любой заезд на лед на транспорте, будь то снегоход, квадроцикл или автомобиль, считается нарушением. И наказывают за это по всей строгости. В ведомстве напоминают: соблюдение правил помогает сохранить уникальную природу, ради которой, собственно, сюда и приезжают тысячи туристов.