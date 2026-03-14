Взрыв произошел в еврейской школе в Амстердаме. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает AD News.

По данным источника, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Полиция и пожарные сразу прибыли на место происшествия. По словам мэра города Фемке Халсемы, ущерб от взрыва «незначительный».

Глава Амстердама отметил, что полиция рассматривают произошедшее как целенаправленное нападение на еврейскую общину.

— Школа должна быть местом, где дети могут безопасно получать уроки. Амстердам должен быть местом, где евреи могут безопасно жить, — цитирует мэра агентство.

12 марта мужчина в американском штате Мичиган врезался в здание синагоги на автомобиле, после чего открыл стрельбу. Информации о пострадавших в результате стрельбы нет.

Позже выяснилось, что подозреваемый в нападении на синагогу недавно потерял родных: они погибли в ходе ударов Израиля по Ливану.

10 марта неизвестный также открыл стрельбу около здания консульства США в Торонто. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте случившегося были обнаружены около десяти гильз.