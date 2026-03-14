В ОАЭ арестовали десять приезжих за размещение видео в соцсетях

Правоохранительные органы Объединённых Арабских Эмиратов арестовали десять иностранных граждан по обвинению в распространении в социальных сетях видеозаписей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщило информационное агентство WAM.
Ранее стало известно, что власти ОАЭ предъявили 20 лицам, включая 60-летнего британского туриста, обвинения за размещение в соцсетях роликов с атаками со стороны Ирана. Они проходят по делу о распространении материалов, способных нарушить общественную безопасность.
«Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился арестовать десять обвиняемых различных национальностей. Обвиняемые направлены в суд в срочном порядке за публикацию видеороликов в социальных сетях, содержащих вводящий в заблуждение, сфабрикованный контент», — сказано в публикации.
Журналисты уточнили, что среди 10 арестованных есть граждане Ирана, Пакистана, Египта, Камеруна, Непала, Индии, Бангладеш, Вьетнама и Филиппин. В сообщении отмечается, что опубликованные видеозаписи содержали кадры развертывания средств противовоздушной обороны и моменты попадания в объекты.
Кроме того, речь шла о роликах, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. В них демонстрировались фальшивые взрывы, пожары и атаки на достопримечательности. Такие материалы, как отмечает агентство, вводили общественность в заблуждение.
Генеральный прокурор ОАЭ рассказал, что обвинения, которые предъявлены арестованным, грозят лишением свободы на срок не менее года и штрафом в размере как минимум 100 тысяч дирхамов ОАЭ.
Напомним, 9 марта в Сети появилась видеозапись погони истребителя F-16 ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за иранским беспилотником Shahed.