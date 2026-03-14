Топ-5 главных новостей в Молдове 14 марта 2026: В Молдове тем, кто получил ордена от власти, запретят ее критиковать; грабители ворвались в дом жителя Молдовы и украли 500 тысяч леев с автомобилем; почему на&nb

Топ-5 главных новостей Молдове на утро субботы, 14 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей Молдове на утро субботы, 14 марта 2026:

1. Культ личности по-молдавски: Скоро могут законом запретить критиковать власть тем, кто получил из рук президента Орден Республики.

2. В дом жителя Молдовы ночью ворвались грабители в масках: Они избили хозяина, забрали деньги и золото на 500 тысяч леев и уехали на его автомобиле.

3. Теперь уже и на Центральном рынке Кишинева — сплошной импорт: Греческая клубника стоит 150 леев за кило, а редиска и «молодая» капуста из Албании — по 35 леев — что почем.

4. Солнечный март с претензией на лето: В Молдове +14, слегка похолодало — синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.

5. В Кишиневе перекрывают одну из важнейших магистралей, движение транспорта будет приостановлено: Рассказываем, как будет ходить транспорт.

Обещанная индексация пенсий не покроет возросших расходов: Инфляция в стране только за год удвоилась, а в правительстве до сих пор считают, что в день на еду жителю Молдовы хватает 18 леев.

Прожиточный минимум в стране остался на уровне 2013 года (далее…).

Война, Телеграм, алкоголь: Что еще назначили причинами провалов и бед в Молдове.

Во всех провалах-ошибках-просчетах всегда винят кого-то или что-то, чтобы вывести из-под удара себя (далее…).

Молдова может остаться без воды: Нефтяные отходы из Украины продолжают попадать в Днестр.

Ситуация на Днестре меняется ежечасно — результаты последних проб будут известны 13 марта (далее…).