Лёд и пламя: Елена Николаева вышла на дорожку в образе строгого тренера по фигурному катанию

Актриса театра и кино Елена Николаева появилась на премьере в образе, который смело можно назвать эталоном сдержанного шика. На ней чёрный пиджак, идеально подчёркивающий утончённость, и лаконичная чёрная юбка, создающая гармоничный силуэт. Классические туфли на каблуке, чёрные колготки, аккуратная причёска и естественный макияж — каждая деталь говорит о безупречном вкусе. В этой холодной элегантности — намёк на её героиню из фильма «Лёд», где Николаева сыграла жёсткого, расчётливого тренера по фигурному катанию. Ту самую, от которой веяло льдом даже в тёплой обстановке катка. Но в жизни актриса совсем другая: с 2018 года она входит в попечительский совет благотворительного фонда, помогает детям, воспитывает сына Артемия и дочь Веронику. И если на экране её героиня не знала пощады, то в реальности Елена выбирает заботу и тепло. Хотя строгий, безупречный образ с премьеры словно напоминает: она умеет быть разной.