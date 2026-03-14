Мэр Красноярска отчитался о решении проблем Ленинского района и пригласил жителей Свердловского района на встречу

Мэр Красноярска Сергей Верещагин отчитался о том, какие проблемы Ленинского района удалось решить после проведенной встречи, и пригласил на подобное мероприятие жителей Свердловского района.
Глава города сообщил, что в работе у служб находится более 90 обращений. Несколько проблем уже удалось решить.
«По просьбе председателя совета ветеранов поселка Берёзовка сохранили привычное помещение для работы старшего поколения. Улица Айвазовского, 28. Заезжал сюда на прошлой неделе. Жители более 10-ти лет не могли добиться подключения к электричеству столбов на придомовой территории. Решаем вопрос, готовим сметную документацию. В благоустроительный сезон установим дополнительные социальные прилавки на рынке “Черёмушки”», — рассказал мэр.
Вопросы с мусором волновали также жителей дома 5а на улице Глинки. Здесь пришлось отправлять мобильную бригаду для уборки территории. Теперь там планируют установить новую контейнерную площадку. На Борисевича, 4−6 жители жаловались на то, что неизвестные выбрасывают автомобильные покрышки и мусор. Там установили фотоловушку, которая позволит оштрафовать нарушителей и навести порядок.
Также после встречи мэра с жителями района на 90% выполнены работы по обрезке аварийных деревьев на улицах Глинки и Айвазовского.
«Комиссия по безопасности дорожного движения рассматривает вопрос установки светофора на перекрестке ул. Волжская-ул. Львовская и создание пешеходного перехода на ул. Даурской, 16. Дорога по ул. Тамбовской, 3, ведущая к поликлинике. Пока провели подсыпку. Планируем работы по обеспечению доступности. Обязательно оценю ситуацию на месте. Отдельная работа ведётся по аварийным домам. Вопрос сложный, затратный. Службы отрабатывают различные варианты», — рассказал Сергей Верещагин.
Он отметил, что работа по обращениям граждан будет продолжаться.
18 марта в 19:00 Сергей Верещагин назначил очередную открытую встречу с горожанами. Она пройдет в Свердловском районе в здании администрации (ул. 60 лет Октября, 46).
«В комментариях вы нередко спрашиваете — нужна ли регистрация для участия. Нет, регистрация не нужна. Просто приходите на встречу, вход свободный», — пояснил глава города.