Россиянам назвали заболевания, которые не лечат по ОМС

Некоторые заболевания, такие как СПИД, ВИЧ и туберкулез, не входят в лечение по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в разговоре с РИА Новости.
«В программу ОМС на сегодняшний день не входит лечение заболеваний, которые передаются половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита, синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулез, расстройства поведения и ряд других», — заявил он.
Уфимцев уточнил, что перечень болезней, при которых граждане вправе рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь, формируется в рамках программы госгарантий. И причем еще пересматривается каждый год.
Система ОМС, по его словам, служит социальным гарантом минимально нужного объема медпомощи. В ее основе лежат принципы солидарности и приоритета жизненно важного лечения.
Глава ВСС подчеркнул — все, что выходит за рамки медицинской необходимости или установленных стандартов, относится к личной ответственности россиянина. Такие услуги можно оплатить самому или оформить полис добровольного медстрахования.
Вместе с тем в ряде случаев помощь при отдельных заболеваниях все же можно получить бесплатно. Однако финансируется она не через систему ОМС, а из федерального или региональных бюджетов.
