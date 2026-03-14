Генконсульство советует россиянам в Дубае снимать только «видео с котиками»

Генконсульство России в Дубае призывает россиян не публиковать в Сети кадры атак на фоне конфликта на Ближнем Востоке и советует «снимать видео с котиками». Соответствующие рекомендации появились в Telegram-канале генконсульства.
Там отметили, что власти ОАЭ могут рассматривать съемку и распространение в интернете видеозаписей ракетных ударов и работы систем ПВО как нарушение закона.
«Лучше снимайте видео с котиками», — советуют в генконсульстве.
Речь идёт о публикации кадров в соцсетях, пересылке видео в мессенджерах, репостах и распространении подобного контента. Подобные действия, согласно законам ОАЭ, могут квалифицироваться как киберпреступление, связанное с распространением сведений, способных вызвать панику.
Штрафы за такие нарушения могут достигать 200 тыс. дирхамов. В отдельных случаях грозят уголовное преследование, депортация и запрет на въезд в страну.
«Оптимисты (авантюристы), конечно, могут увидеть в этом возможность получить бесплатное жильё с трёхразовым питанием, а также персональный “эвакуационный рейс” вне очереди. Однако мы настоятельно не рекомендуем проверять этот сценарий на практике», — предостерегли в дипмиссии граждан РФ, находящихся в ОАЭ.
