Генконсульство советует россиянам в Дубае снимать только «видео с котиками»

Россиянам в Дубае рекомендовали не публиковать в Сети видео с атаками.

Источник: Аргументы и факты

Генконсульство России в Дубае призывает россиян не публиковать в Сети кадры атак на фоне конфликта на Ближнем Востоке и советует «снимать видео с котиками». Соответствующие рекомендации появились в Telegram-канале генконсульства.

Там отметили, что власти ОАЭ могут рассматривать съемку и распространение в интернете видеозаписей ракетных ударов и работы систем ПВО как нарушение закона.

«Лучше снимайте видео с котиками», — советуют в генконсульстве.

Речь идёт о публикации кадров в соцсетях, пересылке видео в мессенджерах, репостах и распространении подобного контента. Подобные действия, согласно законам ОАЭ, могут квалифицироваться как киберпреступление, связанное с распространением сведений, способных вызвать панику.

Штрафы за такие нарушения могут достигать 200 тыс. дирхамов. В отдельных случаях грозят уголовное преследование, депортация и запрет на въезд в страну.

«Оптимисты (авантюристы), конечно, могут увидеть в этом возможность получить бесплатное жильё с трёхразовым питанием, а также персональный “эвакуационный рейс” вне очереди. Однако мы настоятельно не рекомендуем проверять этот сценарий на практике», — предостерегли в дипмиссии граждан РФ, находящихся в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что 20 туристов обвинили в Дубае из-за видео атак Ирана.

Напомним, россияне рассказали об обстановке в Дубае после удара иранского БПЛА по зданию Международного финансового центра (DIFC).

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше