Аэропорт Волгограда возобновил работу после ночной атаки БПЛА

Волгоградский аэропорт вновь принимает и отправляет самолеты утром 14 марта. После шестичасового перерыва, связанного с угрозой беспилотного летательного аппарата, воздушная гавань возобновила свою работу, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Напомним, что ночью в воздушном пространстве над Волгоградом ввели план «Ковер» после сообщения от РСЧС о потенциальной опасности. Это временная мера, которая полностью запрещает полеты для обеспечения безопасности.
Несмотря на возобновление полетов, расписание некоторых рейсов все же изменилось. По данным аэропорта, задерживаются два рейса, которые связывают Волгоград с Казанью. Самолет из Казани прибудет в Волгоград в 15:15 по московскому времени вместо запланированных 11:55. Соответственно, обратный вылет из Волгограда в Казань перенесли с 13:20 на 16:05.
Пассажирам этих рейсов рекомендуется уточнять актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта или на сайтах авиакомпаний. Все остальные рейсы выполняются по расписанию, и воздушное сообщение в регионе полностью восстановлено.