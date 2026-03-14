Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Температура в Москве в субботу поднимется до плюс 14 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве ожидается малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха существенно выше нормы и близка к суточному рекорду максимальной температуры этого дня. Днем в Москве плюс 12 — плюс 14, по области от 10 до 15 градусов тепла», — сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер ожидается южный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно составит 756 миллиметров ртутного столба.
«Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 14 марта в Москве составляет плюс 13,7 градуса и установлен в прошлом, 2025 году. Температура будет близка к этой отметке, но вероятность обновления рекорда не велика», — отметил он.