КНДР запустила порядка 10 ракет в восточном направлении

КНДР запустила более 10 баллистических ракет в Японское море. Об этом сообщает Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).
«Сегодня, 14 марта, в субботу, около 13:20 (7:20 мск) наши военные зафиксировали более десяти неопознанных баллистических ракет, запущенных из района Сунан КНДР в направлении Восточного (Японского — ред.) моря», — говорится в сообщении от иностранного источника.
ОКНШ усилили наблюдение и боевую готовность на случай дополнительных ракетных запусков, поддерживая «полную готовность» и обмениваясь информацией с США и Японией.
Несколькими часами до этого стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении. Береговая охрана Японии сообщила, что воздушная цель упала в прибрежные воды практически сразу после взлета. В КНДР пока никак не проинформировали мировое сообщество по поводу пуска ракет со своей стороны.