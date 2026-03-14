Электроснабжение восстановили в домах сел Мамоны и Максимовщина

Утром 14 марта в селе Мамоны Иркутского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали дома на множестве улиц. Кроме того, без света осталась часть домов в селе Максимовщина.
Для выявления и устранения причины отключения на место была направлена бригада Южных электрических сетей.
Ход работ сопровождался поэтапными обновлениями: уже в 12:04 удалось восстановить подачу электроэнергии части потребителей, а к 13:07 электроснабжение было полностью возобновлено. Свет вернулся в каждый дом!
