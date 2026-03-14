Неизвестные оставили голову свиньи у посольства Украины в Будапеште

Неизвестные оставили свиную голову у посольства Украины в Будапеште. Инцидент, предположительно, связан с обострением отношений между Венгрией и Украиной на фоне угроз украинского президента Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.
Официальных комментариев от правоохранительных органов Венгрии по инциденту пока не поступало. Заявлений относительно произошедшего также не делали местные активисты и представители политических сил, передает Aif.ru.
5 марта Владимир Зеленский в ответ на блокировку Венгрией транша Евросоюза для Вооруженных сил Украины пригрозил дать адрес Виктора Орбана украинским войскам, чтобы они поговорили с ним «на своем языке».
Кроме того, 11 марта бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко также начал угрожать Виктору Орбану. Военнослужащий отметил, что Киеву известно, где венгерский политик живет, ночует и гуляет. В связи с этим экс-генерал призвал Орбана «подумать о своих пятерых детях, шести внуках».
В течение нескольких последних недель Зеленский начал все чаще позволять себе резкие высказывания в адрес других политиков. Издание Politico со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского, написало, что такое поведение со стороны главы Украины может негативно отразиться на Киеве, зависящем от помощи западных партнеров.