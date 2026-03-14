Новосибирец продает военный тягач из СССР за 3,5 миллиона

Житель Новосибирска продает военный тягач времен СССР за 3,5 миллиона рублей. Объявление на популярной электронной площадке появилось в конце февраля и собрало более 41 тысячи просмотров.
— Продам АТС-59. В эксплуатации не был. Состояние нового, — написал авто объявления.
По данным продавца, техника демилитаризованная. Модель АТС-59Г выпускалась с 1969 года до 1980-х годов. В 70-е годы подобные тягачи стали передавать для нужд народного хозяйства, машины использовались в строительстве и сельскохозяйственных работах.
Двигатель тягача работает на дизельном топливе, тягач оснащен герметичной кабиной, обогревателем и нагнетателем воздуха.