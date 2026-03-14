Застрявших в странах Персидского залива татарстанцев вернули домой

Все жители Татарстана, которые не могли вылететь из стран Персидского залива из-за военного конфликта в Иране, возвращены на родину. Операторы справились с задачей организованно, не допустив сбоев в перевозке.
Как сообщил «Бизнес Online» президент Ассоциации туристических агентств РТ Рамиль Мифтахов, путешественников, чьи рейсы пришлись на первые дни марта, вывезли в полном объеме. Сейчас туристы продолжают прибывать в Россию в соответствии с изначальными датами приобретенных туров. Основная масса отдыхающих вернется домой по графику до конца текущей недели.
В Ассоциации отметили, что туроператоры, имеющие опыт преодоления кризисов, таких как пандемия, сработали профессионально. Ни одного случая, чтобы путешественников оставили за границей без помощи, не зафиксировано.
Несмотря на успешное завершение эвакуации, туристический бизнес понес существенные финансовые потери. Предварительный ущерб оценивается в сотни миллионов рублей.