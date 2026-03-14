Доктор Мясников объяснил, может ли «неправильная еда» привести к болезни

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал высказывания протоиерея Андрея Ткачева о причинах заболеваний. Свое мнение он изложил в Telegram-канале.
Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что все болезни идут от греха, а не от неправильной еды.
«Он считает безумцами авторов телепередач о здоровье и тех, кто не видит связи греха с болезнями», — написал Мясников.
Мясников заявил, что согласен с мнением о связи некоторых заболеваний с грехами. По его словам, такие состояния, как уныние, зависть, лень и гордыня, могут приводить к развитию болезней. В связи с этим врач отметил, что профилактика заболеваний должна начинаться с внутренней работы человека над собой.
Мясников также обратил внимание на вопрос питания. Он отметил, что не стал бы полностью отрицать роль неправильной еды, напомнив, что чревоугодие также считается смертным грехом.
«Кстати про “неправильную еду” возражу: чревоугодие тоже смертный грех, не так ли?!
Ещё момент- болезни не всегда только следствие грехов, «наказание». Иногда они посылаются как испытание, как сигнал, как повод для перерождения. Я много общаюсь с онкобольными например. Я вижу как люди в борьбе с болезнями становятся совсем другими, чище, что ли, лучше, добрее. И да- нельзя излечить болезнь, не излечив Душу", — отметил врач.
Ранее Мясников предупреждал, что даже сильные положительные эмоции могут спровоцировать сердечный приступ.