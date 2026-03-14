В Ленобласти с 20 марта по 18 апреля ограничат движение грузовиков

В Ленобласти с 20 марта по 18 апреля на региональных дорогах вводятся ограничения для большегрузных машин. Об этом сообщает областной комитет по дорожному хозяйству.
Ограничения вызваны периодом весенней просушки дорог. Под них подпадают транспортные средства с нагрузкой на ось больше пяти тонн при передвижении по асфальтобетонным дорогам и более трёх тонн на ось — по грунтовым и гравийным.
На некоторых участках ограничения вводить не будут. В частности, речь идёт об отрезке дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье между 220 и 263 километров и трассы Лужицы — Первое Мая с нулевого по четвёртый километры.
Кроме того, просушка не затрагивает международные перевозки, пассажирские автобусные рейсы и транспорт, перевозящий медикаменты, топливо, продукты питания и другие социально значимые грузы.