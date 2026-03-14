Астроном рассказала, когда ждать первый весенний звездопад

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Этой весной жители Земли смогут увидеть первый метеорный поток — Лириды. Пик звездопада придется на ночь 22 апреля, когда в небе можно будет заметить до 18 «падающих звезд» в час, об этом РИА Новости рассказала Людмила Кошман, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Источник: Sputnik.by

Что такое Лириды и когда их ждать

Лириды — это первый весенний метеорный поток, который можно наблюдать каждый год. В народе такое явление чаще называют звездопадом. Метеорный поток будет действовать с 15 по 26 апреля, а пик активности придется на 22 апреля. В этом году в час ожидается около 18 метеоров, но это лишь примерная цифра, пояснила астроном.

«Интенсивность потока меняется из года в год. Бывали случаи, когда в пике можно было увидеть сотни и даже тысячи “падающих звезд”, — отметила Кошман.

Из-за такой непредсказуемости ученые называют Лириды «строптивым» потоком. Всплески активности могут происходить не только в разные годы, но и в течение одной ночи.

Капризные Лириды

У непредсказуемости метеорного потока Лирид есть научное объяснение. Все дело в комете, которая оставляет за собой пылевой след. Лириды рождаются из хвоста кометы Тэтчера (официальное название C/1861 G1). Когда Земля проходит сквозь шлейф частиц, оставленных кометой, они влетают в атмосферу и сгорают, превращаясь в метеоры.

«Частицы распределены вдоль орбиты кометы неравномерно. Поэтому в некоторые годы мы попадаем в густой рой и видим настоящий звездный дождь, а в другие — лишь слабый поток», — объяснила Кошман.

Когда наблюдать Лириды

Метеоры Лирид — белые и довольно быстрые. Их скорость — 49 километров в секунду. Хвостов у них практически не видно, зато они часто сопровождаются яркими вспышками-болидами, которые хорошо заметны даже невооруженным глазом.

Лучше всего Лириды будут видны в течение трех ночей вблизи пика — 21, 22 и 23 апреля. Наблюдать поток рекомендуется во второй половине ночи, ближе к рассвету. Около 5 утра — это самое лучшее время, сказала специалист.