Астроном рассказала, когда ждать первый весенний звездопад

Что такое Лириды и когда их ждать
Лириды — это первый весенний метеорный поток, который можно наблюдать каждый год. В народе такое явление чаще называют звездопадом. Метеорный поток будет действовать с 15 по 26 апреля, а пик активности придется на 22 апреля. В этом году в час ожидается около 18 метеоров, но это лишь примерная цифра, пояснила астроном.
«Интенсивность потока меняется из года в год. Бывали случаи, когда в пике можно было увидеть сотни и даже тысячи “падающих звезд”, — отметила Кошман.
Из-за такой непредсказуемости ученые называют Лириды «строптивым» потоком. Всплески активности могут происходить не только в разные годы, но и в течение одной ночи.
Капризные Лириды
У непредсказуемости метеорного потока Лирид есть научное объяснение. Все дело в комете, которая оставляет за собой пылевой след. Лириды рождаются из хвоста кометы Тэтчера (официальное название C/1861 G1). Когда Земля проходит сквозь шлейф частиц, оставленных кометой, они влетают в атмосферу и сгорают, превращаясь в метеоры.
«Частицы распределены вдоль орбиты кометы неравномерно. Поэтому в некоторые годы мы попадаем в густой рой и видим настоящий звездный дождь, а в другие — лишь слабый поток», — объяснила Кошман.
Когда наблюдать Лириды
Метеоры Лирид — белые и довольно быстрые. Их скорость — 49 километров в секунду. Хвостов у них практически не видно, зато они часто сопровождаются яркими вспышками-болидами, которые хорошо заметны даже невооруженным глазом.
Лучше всего Лириды будут видны в течение трех ночей вблизи пика — 21, 22 и 23 апреля. Наблюдать поток рекомендуется во второй половине ночи, ближе к рассвету. Около 5 утра — это самое лучшее время, сказала специалист.