Весенняя дератизация стартует в Алматы

Алматы. 14 марта. КазТАГ — С 15 марта по 30 апреля в Алматы проводится весенняя дератизация для снижения численности грызунов и предотвращения распространения инфекций, сообщает пресс-служба акима города.

Источник: КазТАГ

«В Алматы начинается весенняя дератизация. С 15 марта по 30 апреля в Алматы пройдет весенняя дератизация — комплексная обработка территорий для снижения численности грызунов и предотвращения инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении в субботу.

Планируется обработать более 47 гектаров городских территорий, включая зеленые зоны и открытые участки, норы грызунов, арыки и берега рек и водоемов, территории около остановок общественного транспорта.

Как сообщили в акимате, жителям частного сектора бесплатно выдадут приманки от грызунов с инструкцией по применению.

«Важно: Согласно статье 107 Кодекс РК “О здоровье народа и системе здравоохранения”, владельцы обязаны проводить дератизацию на своих территориях. Владельцы частных домов — своими силами на своих участках; КСК и ОСИ — в подвалах, на чердаках, в подъездах и во дворах за счет собственников», — заключили в сообщении.