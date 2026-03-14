Торт «Пьяная вишня»: классический рецепт с фото и пошаговой инструкцией в домашних условиях

Для глазури кладём в кастрюльку сливочное масло и ставим её на водяную баню. Когда масло растопится, добавляем сахарную пудру и тщательно перемешиваем до однородности. Затем всыпаем какао и снова перемешиваем. После этого добавляем крахмал и размешиваем, чтобы не было комочков. Далее кладём наломанный на кусочки шоколад и, постоянно помешивая, доводим его до полного растворения. У нас получается однородная кремообразная гладкая глазурь, после чего мы снимаем её с огня и даём немного остыть.