«Любимый букет» Анри Брокара: как выходец из Шампани создал в России парфюмерно-косметическую империю

Анри Брокар (в России — Генрих Афанасьевич) — предприниматель и меценат французского происхождения. Он прожил в Москве почти 40 лет и создал парфюмерно-косметическую империю, которая отчасти сохранилась до сих пор в виде фабрики «Новая заря».
Родился будущий фабрикант в 1836 году в городке Ландревилль между знаменитыми винодельческими регионами Франции — Бургундией и Шампанью. Его дед был виноделом, а отец — парфюмером, который перебрался в Париж и открыл там небольшое производство и магазин.
После отмены крепостного права российская промышленность переживала подъем, и фабриканты активно искали опытных технологов из Европы. Анри стал одним из таких специалистов. Он по личному приглашению приехал работать лаборантом на московскую фабрику, владельцем которой был знакомый его семьи — парфюмер Константин Гик.
Первые четыре года Брокар проработал технологом на парфюмерной фабрике Гика, где изобрел концентрированные духи и продал их рецепт фирме «Рур Бертран» в Грасе — всемирно известном парфюмерном центре на юго-востоке Франции. В 1863 году Брокару предложили место директора парижского парфюмерного торгового дома «Легран» с возможностью получать половину прибыли. Однако Генрих Афанасьевич отказался от предложения и решил продолжить развитие бизнеса в России. Заработанные на продаже концентрированных духов 25 тысяч франков (более 11 миллионов рублей по современному курсу) стали начальным капиталом для устройства собственного дела в Москве.
В 1864 году коммерсант открыл производство, а в 1865-м получил в Московской ремесленной управе официальное разрешение на занятие «фельдшерным мастерством», так как отдельного цеха парфюмеров в России тогда не существовало из-за их малочисленности.
Первой позицией в ассортименте стало мыло. В день варили до 120 кусков, которые тут же развозили по лавкам. Помогали Генриху Афанасьевичу мыловар Алексей Бардуков и рабочий Герасим, растиравший ингредиенты в каменной ступке. Оборудование состояло из двух рабочих столов, плиты и трех котлов — в чугунном кипятили щелочной химический раствор, а в медном и железном варили мыло и топили сало.
Уже на этом этапе Брокар продемонстрировал свою удивительную способность понимать предпочтения покупателей. Например, он выпускал мыло «Детское» с оттисками букв алфавита.
В 1866 году предприниматель выпустил дизайнерское прозрачное глицериновое мыло «Шар». Его диаметр составлял 4,5 сантиметра, и при всей своей необычности это мыло стоило всего пять копеек (89 рублей). Это дизайнерское решение приобрело огромную популярность. Следом в продаже появилось зеленое мыло в форме огурца, а затем и более дорогие разноцветные виды с отдушками.
Генрих Афанасьевич обладал удивительной прозорливостью. Уже в 1860-х он понял, что для масштабных продаж ему нужно ориентироваться на самые широкие слои населения. После успеха «шаров» и «огурцов» он выпустил «Народное мыло». Оно стоило всего копейку за кусок при средней цене от 5 до 20 копеек. «Народное» мыло продавалось на ярмарках по всей стране, откуда крестьяне везли этот дешевый и нужный гостинец своим семьям.
В 1869 году дела пошли настолько хорошо, что Брокар приобрел городскую усадьбу на Мытной улице. В двухэтажном каменном здании он устроил фабрику, которая постепенно разрослась в огромное предприятие — уже в начале 1870-х здесь трудилось 50 рабочих. Ассортимент тоже значительно расширился косметическими позициями: к мылу добавились духи, помады и пудры.
Не оставалась в стороне и супруга фабриканта Шарлотта — она вела делопроизводство и общалась с оптовыми клиентами.
Качество продукции фирмы «Брокар и К°» оценили не только в России. Так, в 1883 году Брокар получил золотую медаль на Всемирной выставке в Ницце, в 1884-м — Гран-при в Бостоне, в 1885-м — золотые медали в Антверпене и Париже. Оглушительный успех ждал духи «Персидская сирень» — на Всемирной выставке в Париже в 1889 году фирма получила за них большую золотую медаль.
В 1893-м продукция Брокара была удостоена еще одного Гран-при, теперь в Чикаго. А в 1896-м — высшей награды Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. С того же года на изделиях «Брокар и К°» появилось изображение государственного герба Российской империи.
К началу 1890-х годов оборот фабрики превысил миллион (более 14 миллиардов) рублей, а фирма стала лидером российского парфюмерного рынка. В 1893 году образовали паевое товарищество (акционерное общество) с основным капиталом 1,8 миллиона рублей.
В тот период на Мытной улице возвели уже шесть корпусов, а правление и главный склад разместились в доме 10 на Никольской улице. Здание сохранилось до наших дней, сегодня там находится торгово-офисный центр «Никольская Плаза».
В столице Российской империи — Санкт-Петербурге — открылись крупные оптовые склады на Садовой улице. Такие же появились и на Нижегородской ярмарке — в главном торговом месте страны. Кроме того, представительства «Брокар и К°» работали в Варшаве, Риге, Минске, Екатеринославе (Днепропетровск). Продукцию экспортировали во Францию, Бельгию, Испанию, США, Персию (Иран), даже в Китай и Японию.
Масштабы производства поражали. Если в 1864 году фабрика выпустила 700 тысяч кусков мыла, то 1894 году — уже 10,3 миллиона. Еще через 10 лет, в 1904 году, — 17,5 миллиона, а в 1914-м — 34,7 миллиона.
Качество товаров обеспечивалось в том числе первоклассным сырьем. Например, для «Кокосового мыла» из Индии доставляли свыше тысячи тонн ядер кокосов. При этом само производство было практически безотходным: жмых продавали в Англию на корм скоту, а позже его стали покупать и передовые российские животноводческие хозяйства.
После смерти Генриха Афанасьевича в 1900 году главным парфюмером компании стал француз Август Мишель, до этого работавший у Брокара лаборантом. При нем «Брокар и К°» поставила новый рекорд: в 1914 году выпустила 4,3 миллиона флаконов духов, 2,5 миллиона флаконов «Цветочного одеколона», 2,5 миллиона коробок пудры «Лебяжий пух». Косметикой пользовалась почти каждая российская семья.
Самым знаменитым продуктом фабрики стали духи, созданные в 1913 году к 300-летию дома Романовых для супруги императора Николая II — императрицы Александры Федоровны. «Любимый букет императрицы» покорил женскую половину России настолько, что эти духи продолжают выпускать до сих пор, но уже под советским названием «Красная Москва». А дизайнерский флакон в виде айсберга со стоящим наверху белым медведем, придуманный художником Казимиром Малевичем, — на десятилетия стал одним из самых узнаваемых в стране.
В 1917 году фабрика была переименована в «Замоскворецкий парфюмерно-мыловарный комбинат № 5», но в 1922-м она получила название «Новая заря», под которым известна и сегодня.
Что помогло Генриху Афанасьевичу добиться феноменального успеха? Прежде всего — удивительное чутье на потребности рынка. Он первым понял, что качественная парфюмерия может быть доступной. Немалую роль сыграл его новаторский талант парфюмера. Коммерсант постоянно экспериментировал, создавая мыло необычной формы и концентрированные духи. Важным оказалось и умение окружить себя верными людьми: полвека с ним работал мыловар Алексей Бардуков, а супруга Шарлотта стала надежным партнером в бизнесе. И наконец — верность выбранному пути. Отказ от блестящего предложения в Париже ради молодого московского производства оказался решением, которое внесло заметный вклад в историю развития российского парфюмерного дела.