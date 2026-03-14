«Любимый букет» Анри Брокара: как выходец из Шампани создал в России парфюмерно-косметическую империю

Первые четыре года Брокар проработал технологом на парфюмерной фабрике Гика, где изобрел концентрированные духи и продал их рецепт фирме «Рур Бертран» в Грасе — всемирно известном парфюмерном центре на юго-востоке Франции. В 1863 году Брокару предложили место директора парижского парфюмерного торгового дома «Легран» с возможностью получать половину прибыли. Однако Генрих Афанасьевич отказался от предложения и решил продолжить развитие бизнеса в России. Заработанные на продаже концентрированных духов 25 тысяч франков (более 11 миллионов рублей по современному курсу) стали начальным капиталом для устройства собственного дела в Москве.