«Зачем рушить этот образ»: В Госдуме высказались об униформе российских врачей

Володин потребовал отозвать документ о цвете формы медиков.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает необходимым отозвать рекомендации Минздрава о цвете формы для медицинских работников. Свое мнение по этой теме он выразил в мессенджере Max.

«Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения», — написал Володин.

Как отметил политик, тема униформы медиков вновь стала волновать граждан страны. Он это связал с тем, что в думу стали чаще обращаться с жалобами по поводу рекомендаций ведомства. Сам Володин утверждает, что в России стоит вернуть старый образ врача в белом халате.

«Зачем рушить этот образ, сложившиеся традиции… И более того, разделять коллектив, закрепляя цветом работу на различных должностях», — высказался председатель ГД.

Однако он подчеркнул, что данный вопрос обязательно нужно обсудить с профессиональным сообществом. И только после принимать решения.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для российских медицинских работников. Речь идет об оплачиваемом отпуске, срок которого будет зависеть от стажа по этой специальности.

