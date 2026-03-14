Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на площадки для собак

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на зоны для выгула и дрессировки собак. Требования начнут действовать с апреля.
Согласно документу, в городах с населением 10−100 тыс. человек должна быть хотя бы одна площадка для дрессировки собак. Минимальная площадь зоны для выгула составляет 200 кв м, для дрессировки — 1,5 тыс кв м. В качестве покрытия разрешено использовать песок с гравием, резиновую крошку или комбинированные материалы.
Площадки должны быть огорожены декоративным забором высотой до 70 см или кустарником. Также необходимо повесить специальные таблички. Разработку ГОСТа объяснили увеличением популяции домашних животных.
Новый ГОСТ задает стандарты качества, но не обязывает местные власти строить новые площадки.
