Посольство Украины в Москве остаётся собственностью Киева

Ранее Life.ru рассказывал, что в Будапеште к зданию посольства Украины кто-то подкинул отрубленную свиную голову. В соцсетях предполагают, что таким образом венгры выказывают своё недовольство угрозами Владимира Зеленского и других европейских политиков в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.