На Земле началась первая за весну продолжительная магнитная буря: россиянам рассказали, когда она кончится

С полуночи по московскому времени началась магнитная буря из-за ускорения солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце. Буря стабильная, с индексом почти G2 (средний уровень — прим. ред.) в течение 9 часов. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале ИКИ РАН.