На Земле началась первая за весну продолжительная магнитная буря: россиянам рассказали, когда она кончится

С полуночи по московскому времени началась магнитная буря из-за ускорения солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце. Буря стабильная, с индексом почти G2 (средний уровень — прим. ред.) в течение 9 часов. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале ИКИ РАН.
Отмечается, что это первая магнитная буря, которая была зарегистрирована весной 2026 года. До этого на Солнце было временное затишье.
Скорость солнечного ветра сейчас около 700 км/с, что вдвое выше нормы (300−400 км/с). Россиянам рассказали, что геомагнитные возмущения продлятся, хотя есть признаки временного перерыва. Эксперты предполагают, что первая весенняя магнитная буря прекратится в ближайшие часы.
Бури этого уровня влияют на энергетические системы и радиоволны на высоких широтах, но в средних и южных регионах воздействие слабое.
