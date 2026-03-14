Овчинский: 500 машино-мест появится в Войковском районе по программе КРТ

В первой очереди строительства нового городского квартала на севере Москвы, расположенного в бывшей промзоне, будет создано более 500 машино-мест, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.
«В бывшей промзоне Братцево продолжается возведение нового городского квартала “Инджой”, где всего планируется возвести 550 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилые новостройки и объекты инфраструктуры. Уже готов монолит многосекционного жилого комплекса в рамках первой очереди на 1506 квартир. Сейчас там ведутся фасадные работы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Особое внимание уделяется созданию новых парковочных мест: в подземном уровне этого комплекса будет оборудовано 575 машино-мест. Работы в технических помещениях паркинга находятся на завершающей стадии.
Строительство квартала осуществляется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на улице Адмирала Макарова на площадке бывшей промзоны в Войковском районе. Застройщиком проекта выступает федеральная девелоперская компания «Талан».
Пресс-служба Департамента градостроительной политики также напомнила, что обновление района Войковский продолжается в рамках программы реновации. На улице Нарвская уже построены два жилых комплекса, которые в сумме насчитывают 342 квартиры общей площадью почти 19 тысяч квадратных метров. Кроме того, на этой же улице освобожден участок для строительства еще одной новостройки площадью около 21,8 тысячи квадратных метров, что позволит переселить примерно 800 москвичей.
Программа комплексного развития территорий (КРТ) направлена на создание привлекательных городских пространств на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков, которые будут гармонично интегрированы в городскую среду. В настоящее время в Москве реализуется почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тысячи гектаров по поручению мэра города Сергея Собянина.