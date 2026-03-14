Россиян предупредили о последствиях покупки зверьков поссумов в Таиланде

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Сахарным поссумам, которых продают россиянам на туристических рынках Пхукета, требуется особый уход, включая отдельную комнату, экзотическое питание и регулярный осмотр ветеринара, рассказала РИА Новости российский волонтер в Таиланде Наталья.
Сахарный поссум, или сумчатая летяга, — небольшое древесное животное. По форме напоминает белку, но не является грызуном, а относится к сумчатым. Животное имеет небольшой размер, длина тела может достигать 20 сантиметров, а масса варьируется от 90 до 170 граммов. При нормальных условиях поссум живет до 15 лет.
«В уходе довольно тяжело. Во-первых, это бессонные ночи, просыпаются они в 22−23 вечера и ложатся спать к 7 утра. Питаются сахарные поссумы живыми насекомыми — сверчки, кормовые тараканы, личинки черной мухи — и экзотическими фруктами: папайя, манго, саподилла и так далее. Все это очень затратно», — предупредила волонтер.
По ее словам, это социальное животное, и его категорически нельзя содержать одного, иначе оно умрет от депрессии и одиночества.
«Может начать травмировать себя, выгрызать себе хвост или даже отгрызть себе лапу», — сказала волонтер.
Лучше всего содержать поссумов стайкой из трех-четырех зверьков, посоветовала Наталья.
«Нужно каждые полгода проходить ветеринарный осмотр, но только у специалиста по сахарным поссумам, обычный ветеринар в них ничего не понимает, так как у животного экзотическое строение тела», — пояснила собеседница агентства, отметив склонность этих животных к различным заболеваниям, включая гипокальциемию, онкологию и диабет.
Волонтер отдельно отметила необходимость разместить дома большой вольер высотой 180 сантиметров, чтобы предоставить животным пространство для планирования, как в дикой природе.
«Они очень шумные товарищи, лают как собаки, крутят колесо ночами — им нужна отдельная комната, спать с ними в одной комнате нереально», — добавила собеседница агентства.
Как подчеркнула Наталья, сахарного поссума стоит заводить тогда, когда будут все необходимые условия для его содержания, при этом туристам в Таиланде она напомнила, что зверька вывезти из страны нельзя.
«Лучше его не покупать», — заключила она.