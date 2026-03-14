Родительские субботы марта — 2026: дни особой молитвы и памяти в Великий пост

Март 2026 года для православных христиан — время глубокого покаяния и духовного сосредоточения, ведь весь месяц проходит под знаком Великого поста. Однако даже в этот период ограничений Церковь выделяет особые дни, когда верующие могут сугубо помолиться о своих усопших близких. В 2026 году родительские субботы приходятся на 7, 14 и 21 марта. Рассказываем, в чем смысл этих дней, как их правильно провести и почему поминальные традиции марта отличаются от всех остальных.