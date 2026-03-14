В Новосибирске прошли рейды против нелегальной торговли цветами

Сотрудники департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска провели рейды по пресечению несанкционированной торговли цветами.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе мероприятий на нарушителей составлено 16 протоколов по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Новосибирской области об административных правонарушениях. У незаконных торговцев изъято более 800 цветов.
«Работа по пресечению несанкционированной торговли в Новосибирске будет продолжена», — отметили в городской администрации.
Рейды направлены на наведение порядка в уличной торговле и соблюдение регионального законодательства.